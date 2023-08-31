معلومات صحيفة “الأخبار”: النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أوقفت منذ قليل أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربيه والاخير متورط بنقل ملكية أكثر من 300 عقار من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى نجله تيمور
معلومات صحيفة “الأخبار”: النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أوقفت منذ قليل أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربيه والاخير متورط بنقل ملكية أكثر من 300 عقار من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى نجله تيمور
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