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معلومات صحيفة “الأخبار”: النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أوقفت منذ قليل أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربيه والاخير متورط بنقل ملكية أكثر من 300 عقار من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى نجله تيمور
الخميس 31 آب 2023

معلومات صحيفة “الأخبار”: النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أوقفت منذ قليل أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربيه والاخير متورط بنقل ملكية أكثر من 300 عقار من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى نجله تيمور

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