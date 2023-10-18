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معلومات عن إستهداف موقع رأس الناقورة البحري الاسرائيلي وموقع جل العلم في اللبونة بالصواريخ الموجهة
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

معلومات عن إستهداف موقع رأس الناقورة البحري الاسرائيلي وموقع جل العلم في اللبونة بالصواريخ الموجهة

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