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معلومات عن انهيار اجزاء من مبنى سكني في منطقة المنصورية حي بدران
الإثنين 16 تشرين الأول 2023

معلومات عن انهيار اجزاء من مبنى سكني في منطقة المنصورية حي بدران

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