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معلومات عن عودة خدمة “واتساب” بعد انقطاعها لأكثر من ساعة
الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022

معلومات عن عودة خدمة “واتساب” بعد انقطاعها لأكثر من ساعة

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