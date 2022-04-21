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مكاري: من المفترض إقرار خطة التعافي الاقتصادي قبل الانتخابات النيابية لأن الوقت محصور جدا
الخميس 21 نيسان 2022

مكاري: من المفترض إقرار خطة التعافي الاقتصادي قبل الانتخابات النيابية لأن الوقت محصور جدا

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