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مكتب نتنياهو: لا دخول للمساعدات من المعابر الإسرائيلية إلى غزة من دون عودة الرهائن
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

مكتب نتنياهو: لا دخول للمساعدات من المعابر الإسرائيلية إلى غزة من دون عودة الرهائن

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