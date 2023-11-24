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مكتب نتنياهو: نرحب بعودة مواطنينا إلى ديارهم ونؤكد التزامنا بإعادة جميع المحتجزين والمفقودين
الجمعة 24 تشرين الثاني 2023

مكتب نتنياهو: نرحب بعودة مواطنينا إلى ديارهم ونؤكد التزامنا بإعادة جميع المحتجزين والمفقودين

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