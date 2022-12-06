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منتخب المغرب يهزم إسبانيا بركلات الترجيح (3-0) ويتأهل لربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه
الثلاثاء 06 كانون الأول 2022

منتخب المغرب يهزم إسبانيا بركلات الترجيح (3-0) ويتأهل لربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه

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