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منتخب لبنان لكرة السلة سيواجه في جاكارتا منتخبات كندا ولاتفيا وفرنسا ضمن المجموعة H في بطولة العالم.
السبت 29 نيسان 2023

منتخب لبنان لكرة السلة سيواجه في جاكارتا منتخبات كندا ولاتفيا وفرنسا ضمن المجموعة H في بطولة العالم.

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