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منصوري: سيتم دفع رواتب القطاع العام هذا الشهر بالدولار
الجمعة 25 آب 2023

منصوري: سيتم دفع رواتب القطاع العام هذا الشهر بالدولار

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