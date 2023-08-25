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منصوري: لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة
الجمعة 25 آب 2023

منصوري: لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة

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