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منظمة الصحّة العالمية: توقف جميع المرافق الصحية تقريباً في الجزء الشمالي من غزة عن العمل
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

منظمة الصحّة العالمية: توقف جميع المرافق الصحية تقريباً في الجزء الشمالي من غزة عن العمل

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