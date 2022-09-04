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من أسرار الصحف ليوم الأحد 4 أيلول 2022
الأحد 04 أيلول 2022

الأنباء:

*ضغط على الأسواق

ضغط كبير تشهده الاسواق المالية على وقع تحرير ما تبقى من دعم على بعض السلع والمرشحة الى ازدياد في الأسبوعين المقبلين.

*لا موقف

فريق سياسي أساسي لن يكون له موقف واضح من استحقاق دستوري داهم قبل ربع الساعة الأخير.

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