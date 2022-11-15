من أسرار الصحف ليوم الثلاثاء في 15 تشرين الثاني 2022

النهار
علم ان وزيراً سابقاً تولى سابقاً مسؤوليات مارونية يعقد لقاءات استطلاع خارجية في باريس والفاتيكان في الايام القليلة المقبلة.
يُنقل أن شركة عالمية تعمل في لبنان استأجرت جزءاً كبيراً من أحد الفنادق المشهورة في بيروت.
عُلم أن أكثر من سياسي ونائب التقوا في باريس نهاية الأسبوع المنصرم على خلفية استكشافهم للأجواء الرئاسية ومعظمهم عادوا على متن طائرة واحدة.
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الجمهورية
قالت أوساط مطلعة إنّ جهة سياسية تحاول تغطية أحد القضاة المثيرين للجدل والممعنين في ارتكاب المخالفات والشواذات.
قال سفير أوروبي إنّ مقاربتنا للاستحقاق الرئاسي مقتصرة على إسداء النصيحة ومحاولة الإقناع، لكن مع الأسف فاللبنانيون كعادتهم لا يستجيبون.
حصل سجال حادّ بين شخصيتين حليفتين على خلفية ملف حسّاس بعدما تضاربت نظرتهما الى إحدى الشخصيات البارزة وموقعها في المرحلة المقبلة.
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اللواء
يتجه المسؤولون لصرف النظر عن الاتفاقية مع البنك الدولي، إذا ما استمر قانون قيصر يحول دون الكهرباء الأردنية والغاز المصري..
لم يكن لقاء قيادي حزبي رفيع مع رئيس تيار حليف على مستوى المتوقع منه، وانتهى على شبه إفتراق رئاسي..
موَّل تجاري – سياحي ذو فعالية في بيروت، مرشحاً لإعادة هيكلة، في ضوء بيع حصة الشريك الأساسي لمستثمر آخر، يرغب بإعادة النظر بما هو معمول به حالياً!
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نداء الوطن
يتردّد أنّ وزيرين سابقين انضمّا إلى لائحة التسميات الممكنة للترشح لرئاسة الجمهورية، مع العلم أنّ أحدهما ترك الوزارة منذ أكثر من عشر سنوات.
قامت جهة اجتماعية منظمة تعنى بالتحركات المطلبية المالية بإلغاء بعض التحركات الشعبية أمام قصر العدل يوم أمس الإثنين خشية استثمار هذه التحركات في قضية قانونية شغلت الرأي العام.
تحاول جهات تسريب أخبار عن وسطاء وأوراق تدرس بين بكركي و»حزب الله» للتأثير سلباً على مواقف البطريرك بشارة الراعي الذي يضع مواصفاته للرئيس في وجه المواصفات التي يريدها «الحزب».
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البناء
قال مصدر نيابي إن إعلان الرئيس ميقاتي عن دعم وصول سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية يعبّر عن لحظة محليّة وإقليميّة ودوليّة مناسبة لصالح انطلاق معركة ترشيح فرنجية افتتحها ميقاتي بعد مواصفات السيد حسن نصرالله ويتوقّع لها أن تتواصل وتتصاعد.
لفت انتباه دبلوماسيّ عربيّ أن ما يصدر عن واشنطن بعد ارتياح الرئيس جو بايدن لوضعه في مجلس الشيوخ الذي يمكنه تقييد السياسة الخارجية يشير إلى استراتيجية الخروج من الأزمات بما في ذلك الملف النووي وسورية وأوكرانيا.
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الأنباء
قرارات مالية أساسية لا تزال في غرف المشاورات ولا يبدو أنها ستصبح نافذة قبل أسابيع.
تحركات على هامش استحقاق داهم، لكنها تبقى “حركة بلا بركة”.
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