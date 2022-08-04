من أسرار الصحف ليوم الخميس 4 آب 2022

البناء
سأل عضو في لقاء نيابيّ مرجعه السياسيّ عن موقفه من ترشيح شخصية غير مدنية لرئاسة الجمهورية فقال إن موقفه المبدئي معروف وإن ترشيح البعض لهذه الشخصية مناورة في مواجهة المرشح الجدي المنافس للتفاهم على اسم ثالث وإنه يفضل دخول المرحلة النهائية بدل الشراكة في المناورات.
أبدى مرجع عسكري روسي رفيع شارك في متابعة المناورة العسكرية المشتركة للوحدات العسكرية الروسية مع الجيش السوري أجريت في شمال سورية وتضمنت استخداماً لأسلحة البر والبحر والجو دهشته لحجم ونوع ومستوى الأداء العسكري السوري، قائلا هذا جيش من أهم جيوش المنطقة جاهز للحرب.
نداء الوطن
المقابلة التي أجراها نخلة نادر وتحدث فيها عن إعجابه وحبه للسيد حسن نصرالله أعطت بعداً آخر للتهمة التي وجهتها وزارة العدل الأميركية إليه وإلى جورج عجلتوني وعيسى المتهمين بتهريب أسلحة إلى لبنان بكميات كبيرة بواسطة سيارات شحنت من هناك حيث إن وزارة العدل لم تذكر الجهة التي أرسلت إليها هذه الأسلحة.
تنتظر أوساط متابعة ما إذا كانت الزيارة الأولى التي سيقوم بها الوزير السابق ميشال سماحة إلى سوريا للقاء اللواء علي المملوك أم أنه سيلغي هذه العلاقة من حساباته.
تتابع جهات سياسية مسألة منح مأذونية طويلة لقائد لواء الحرس الجمهوري العميد بسام الحلو في هذه المرحلة وما إذا كان لها علاقة باستحقاق ما سيحصل في قصر بعبدا في 31 تشرين.
اللواء
يستجمع سفراء وملحقون في بيروت معلومات تخضع للتقاطع حول أبرز الشخصيات صاحبة الفرصة للوصول الى قصر بعبدا..
تتجاوز غالبية المصارف الكبرى تعاميم مصرف لبنان لجهة دفع المستحقات المالية المحوّلة الى حسابات التوطين، بمعزل عن أي سقوف أو احتجازات غير قانونية.
ينهمك خبراء في مقاربة رقمية للهوة المتكونة بين الرواتب في ضوء القرارات الرسمية الأخيرة، وما ينجم عن ظلم يلحق بالمتقاعدين والعسكريين في الخدمة على كافة أجهزتهم ورتبهم.
الجمهورية
بقي بعض لقاءات موفد أجنبي بعيداً من الأضواء الإعلامية ومنها لقاء مع ممثلين أممين ودبلوماسيين أجانب.
أعربت مصادر حزب مؤثر عن إعتقادها أن ملفا حساساً هو موضوع الساعة سيصل الى خواتيم إيجابية لأن البديل هو الحزب.
قالت جهة نافذة معنية بالمفاوضات إن الترسيم في حد ذاته مهم لكن الأهم هو السماح للشركة الفرنسية البدء بالحفر والتنقيب لمصلحة لبنان.
الأنباء:
*اشارات ايجابية
اشارات خارجية ايجابية تنقلها القنوات الدبلوماسية حول الاستحقاقات المقبلة.
*التعاطي القاصر
تعاطٍ رسمي قاصر مع حدث ينطوي على رمزية معنوية، ما عكس وجود نوايا مبيّتة لأغراض أخرى.
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