من أسرار الصحف ليوم السبت 14 كانون الثاني 2023

النهار
نفى وزير الاشغال علي حميه علمه بالباصات التي اشيع انها هبة من دولة قطر وقال انها مدار بحث ولا شيء محققا حتى الان
في حين يذكر سفير سابق في مجالسه انه يملك نسخة خاصة من مداولات اتفاق الطائف دونها بنفسه، كشف الوزير السابق رشيد درباس لوكالة “اخبار اليوم” ان الوزير السابق خالد قباني يملك نسخة من محاضر الطائف وسيأتي يوم يفرج عنها
يرى البعض في تحركات مسؤول امني محاولة للالتفاف والاستقواء على مسؤول مدني نشب بينهما تباعد وخلاف
لوحظ ان التلفزيونات اللبنانية لم تهتم لقرار الحداد الرسمي الذي اعلنته رئاسة الوزراء لوفاة الرئيس حسين الحسيني ثلاثة أيام
تسجل حركة “رئاسية” لافتة لوزير سابق في لبنان والخارج من دون ان يكون له افق في المداولات الجارية والاسماء المطروحة
شبّه مرجع سياسي بارز خلال زيارة تعزية، الوضع الراهن بالأحداث المتنقلة التي شهدها البلد من أحداث واعتداءات وفتن حصلت في السبعينات، محذّراً من مغبة ما يجري اليوم
يلاحظ الهدوء الذي يخيّم على السفراء الغربيين، ومرده، وفق المتابعين، غياب أي حلول قريبة للملف اللبناني، ودون أن يكون لديهم أي جديد
اللواء
استمع وزير زائر إلى انطباعات نظيره اللبناني عن زيارة لدولة كبرى، وعن احتمالات استئناف التفاوض حول ملف بالغ الحساسية.
يُنقل عن قيادي حزبي أنه يتوقع عدم حصول أزمة جديدة مع تيار حليف، بصرف النظر عن الكلام العالي أو المنخفض!
قطع عدد من المختبرات والمؤسسات الاستشفائية الصلة بصورة كلية مع المصارف لجهة الحسابات، والبطاقات أو الشيكات!
نداء الوطن
يقال إنّ بعض من التقاهم وزير الخارجية الإيراني لم يفهم السبب الحقيقي للزيارة المفاجئة.
يسأل بعض المواكبين عن تأثير حادثة العاقبية على حماسة شركة «توتال» للعمل في جنوب لبنان قبالة البلوك 4 بسبب الخشية من تعرّض طواقمها لأي احتكاك مع أهالي المنطقة.
يشهد حزب تاريخي خلافات بين قيادته الجديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية وقد انفجرت الخلافات أخيراً وسط مطالبات باستقالة الهيئة الادارية الحالية.
الجمهورية
أكّد رئيس سابق أنّ كل الطاقم الحاكم سواء في الموالاة والمعارضة مسؤول عمّا آلت اليه الأوضاع و”ما حدا أحسن من حدا”.
أحصى قريبون من مرجع حزبي عدد الأخطاء التي ارتكبها أحد المستشارين ولم يتمكن من استبداله يوماً بسبب مرجعيته السياسية والحزبية.
إعتبر مسؤول معني أنّ الضغط السياسي على القضاء اللبناني وإضعافه في هذه المرحلة هو الذي مهّد الطريق أمام القضاء الدولي للتحقيق في ملفات داخلية.
الأنباء
خطوات مشبوهة الخلفيات والغايات تكاد تشعل الشارع في ظروف البلد بغنى فيها عن مزيد من الانهيارات.
بعض الموظفين لا يزالون ينتظرون صرف مساعدة مالية كانت متوقعة نهاية هذا الأسبوع.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا