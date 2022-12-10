من اسرار الصحف ليوم السبت 10 كانون الأول 2022

اسرار النهار
-أدّت مساعٍ سياسية وروحية لانحسار أزمة دينية في إحدى الطوائف هي الأخطر، وضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وتجنب بعض السياسيين التنحّي عن هذه الأزمة.
-يؤدّي فقدان الطوابع المالية وانتشار المافيات الى تعطيل مصالح الناس في الجامعات والمدارس والمرافق ومؤسسات الدولة دون أي إجراءات لحلّ هذه الأزمة المتفاقمة
-استغرب مراقبون كيف يزعم “التيار الوطني الحر” انه الحارس المتشدد لصلاحيات رئيس الجمهورية فيما يشكل تصويت بعض نوابه في جلسات انتخاب الرئيس لموظف موقوف إهانة لموقع الرئاسة .
اللواء
همس
-تتباين المعلومات الوافدة من الخارج حول ما اذا كان هناك اهتمام بلبنان ام ان العالم لا يعبأ بما يجري في هذا البلد، لا سيما على الصعيد الرئاسي.
غمز
-استغربت مصادر نيابية مُعارَضة المصارف للتوجه الرسمي بفرض اعادة بنسب معقولة من دولارات المودعين المحتجزة، ولو ببرمجة على سنوات؟
لغز
-يُعارض مسؤول حزبي رفيع عقد اي لقاء مع رئيس تكتل نيابي، أقله في المرحلة الحالية، ولوقت غير محدَّد
نداء الوطن
خفايا
-يُتوقع أن تزور اليوم شخصية غير مدنية، دولة خليجية، في خطوة ستثير التساؤلات بسبب ربطها بالملف الرئاسي.
-يتردّد أنّ مصالحة يتمّ الإعداد لها بين إعلاميين، بعد حالة من التوتر كانت تسود بينهما.
-يُقال إنّ عدداً من النواب الحزبيين أبلغوا العديد من الجهات السياسية أنّهم لن يسيروا بأي تسوية رئاسية يبرمها رئيس الحزب، إذا لم يكونوا شركاء فيها
اسرار الجمهورية
-زعيم عربي قال أمام مرجعيات لبنانية رفعية ان لديه تطمينات دولية بأن لبنان ليس متروكا لقدره
-نقل عن مرجع سابق قوله إن لبنان دخل وضعا حرجا جدآ وأخطر ما فيه أن الانقسام السياسي ضحاياه اتفاق الطائف.
-قال مسؤول حزبي: نحن صادقون في تحالفاتنا ولكن هذا لا يعني أن يلغيا لحليف هويتنا وموقفنا ويفرض رأيه علينا ويحمينا وزر سياساته وأخطائه وانفعالاته
الأنباء
*لبنان والمساعدات
ذكر لبنان في قمة استراتيجية لم يختلف عن المبدأ الذي قورب به الملف في السنوات الماضية، ولا تزال الاصلاحات وانتظام عمل المؤسسات مدخل أساسي للمساعدة الخارجية.
*تكرار الخطوة
تكرار خطوة أثارت بلبلة يبقى خياراً وارداً دائماً طالما الاستحقاقات الدستورية لم تُنجِز.
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