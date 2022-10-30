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من بيت الشعب – بعبدا التاريخ يعيد نفسه: وهتافات جنرال
الأحد 30 تشرين الأول 2022

من بيت الشعب – بعبدا التاريخ يعيد نفسه: وهتافات جنرال

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