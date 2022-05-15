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مواطن قضى بأزمة قلبية أمام مركز اقتراع في حراجل
الأحد 15 أيار 2022

 توفي المواطن ا.ا. س (45 عاما) بسبب أزمة قلبية لدى انتظاره أمام أحد مراكز الإقتراع في بلدة حراجل.

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