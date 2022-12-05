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موافقة مجلس الوزراء على تحويل مبلغ 26 مليون دولار موجودة بحسابات وزارة الاتصالات لصالح هيئة “اوجيرو”
الإثنين 05 كانون الأول 2022

موافقة مجلس الوزراء على تحويل مبلغ 26 مليون دولار موجودة بحسابات وزارة الاتصالات لصالح هيئة “اوجيرو”

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