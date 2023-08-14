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مولوي بعد عقد مجلس الامنِ المركزي اجتماعاً : نؤكد على الدور المحوري للجيش والقوى الامنية لحماية المواطنين والاستقرار في البلد
الإثنين 14 آب 2023

مولوي بعد عقد مجلس الامنِ المركزي اجتماعاً : نؤكد على الدور المحوري للجيش والقوى الامنية لحماية المواطنين والاستقرار في البلد

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