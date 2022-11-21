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مونديال 2022: انطلاق مباراة السنغال وهولندا
الإثنين 21 تشرين الثاني 2022

مونديال 2022: انطلاق مباراة السنغال وهولندا

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