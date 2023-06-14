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ميشال معوض: الفريق الذي يحاول فرض مرشحه حصل على 51 صوتا وهناك اكثرية واضحة رافضة لهذا الفرض
الأربعاء 14 حزيران 2023

ميشال معوض: الفريق الذي يحاول فرض مرشحه حصل على 51 صوتا وهناك اكثرية واضحة رافضة لهذا الفرض

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