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ميقاتي بعد الجلسة الحكومية: مجلس الوزراء تحت سقف الدستور ولا وزير ملك فجميعنا خدم لمصلحة البلد
الإثنين 05 كانون الأول 2022

ميقاتي بعد الجلسة الحكومية: مجلس الوزراء تحت سقف الدستور ولا وزير ملك فجميعنا خدم لمصلحة البلد

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