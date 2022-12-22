ميقاتي: رغم الضغوطات عاد الاقتصاد اللبناني الى النمو هذا العام بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة وارتفع تدفّق الزائرين عبر المطار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2022 ونتوقّع موسماً مزدهراً في عيدي الميلاد ورأس السنة
ميقاتي: رغم الضغوطات عاد الاقتصاد اللبناني الى النمو هذا العام بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة وارتفع تدفّق الزائرين عبر المطار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2022 ونتوقّع موسماً مزدهراً في عيدي الميلاد ورأس السنة
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