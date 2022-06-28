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ميقاتي: سنستطيع تشكيل حكومة جديدة لمواكبة ترسيم الحدود وانجاز الاصلاحات
الثلاثاء 28 حزيران 2022

ميقاتي: سنستطيع تشكيل حكومة جديدة لمواكبة ترسيم الحدود وانجاز الاصلاحات

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