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ميقاتي سيبلغ الوزراء غداً عبر أمانة سرّ رئاسة مجلس الوزراء بموعد اللقاء التشاوري الجمعة
الأربعاء 14 كانون الأول 2022

ميقاتي سيبلغ الوزراء غداً عبر أمانة سرّ رئاسة مجلس الوزراء بموعد اللقاء التشاوري الجمعة

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