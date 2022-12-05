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ميقاتي: طلبنا اجتماعا بعد ظهر اليوم مع الوزراء المقاطعين
الإثنين 05 كانون الأول 2022

ميقاتي: طلبنا اجتماعا بعد ظهر اليوم مع الوزراء المقاطعين

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