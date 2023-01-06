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ميقاتي فرمل دعوة جلسة مجلس الوزراء؟ (البناء)
الجمعة 06 كانون الثاني 2023

المصدر: جريدة البناء

علمت «البناء» أن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي فرمل اندفاعه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بعدما لمس عدم حماسة بعض القوى لا سيما حزب الله لحضور جلسة من دون تفاهم سياسي مسبق، لا سيما أن الحزب تمنى على ميقاتي التريث بأي دعوة.

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