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ميقاتي في عين التينة ويلتقي بري
السبت 12 تشرين الثاني 2022

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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