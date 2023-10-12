ميقاتي: لبنان يواجه تحديا كبيراً ويمكننا تجاوزه وطلبنا من جميع المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليوم
ميقاتي: لبنان يواجه تحديا كبيراً ويمكننا تجاوزه وطلبنا من جميع المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليوم
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