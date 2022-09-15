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ميقاتي مغادرا قصر بعبدا: المرة الجاي لو بدي ضل نايم ببعبدا مش رح فل إلا ما تتألف حكومة￼
الخميس 15 أيلول 2022

ميقاتي مغادرا قصر بعبدا: المرة الجاي لو بدي ضل نايم ببعبدا مش رح فل إلا ما تتألف حكومة

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