ميقاتي منزعج… موعد انعقاد جلسة الحكومة غير معلوم (اللواء)

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء غير معلوم وإن الانزعاج الذي عبر عنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مرده إلى عدم رغبته في شل عمل المؤسسة الدستورية.
وقالت المصادر إن الإشتباك الوزاري الحاصل يعرقل عمل الحكومة والقرارات التنفيذية الواجب صدورها عنها، مكررة رفض الرئيس ميقاتي للمراسيم الجوالة. وأشارت إلى ان هناك ملفات لا تحتمل التأجيل وتنتظر البت في المجلس، لكن أي جلسة متوقعة، تسبقها اتصالات لتأمين انعقادها وتوفير النصاب لها.
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