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ميقاتي: نتمنّى أن تُفرز هذه الانتخابات مجلساً نيابيًّا جديداً متعاوناً لإنتشال لبنان من هذه الأزمة
الأحد 15 أيار 2022

ميقاتي: نتمنّى أن تُفرز هذه الانتخابات مجلساً نيابيًّا جديداً متعاوناً لإنتشال لبنان من هذه الأزمة

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