موقع البرامج
نشرات الأخبار
ميقاتي وقع قانون الموازنة العامة فور تسلمه من مجلس النواب واحاله على رئاسة الجمهورية
الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022

ميقاتي وقع قانون الموازنة العامة فور تسلمه من مجلس النواب واحاله على رئاسة الجمهورية

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com