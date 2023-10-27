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ميقاتي يرأس اجتماعا ماليا في السرايا
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

ميقاتي يرأس اجتماعا ماليا في السرايا

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