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ميقاتي يستقبل كتلة التنمية والتحرير
الإثنين 27 حزيران 2022

استقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، كتلة التنمية والتحرير.

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