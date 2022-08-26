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ميقاتي يوقّع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2020
الجمعة 26 آب 2022

ميقاتي يوقّع مرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2020

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