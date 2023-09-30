مين بيصدّق انّو مجلس نيابي منتخب جديد ممنوع عليه، منه وفيه، يعمل اصلاحات لوقف الإنزلاق؟! مسؤوليّتنا نبني نموذج جديد بالإقتصاد والمال ونعمل لامركزية وصندوق ائتماني، واعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر والتوازن المالي، وموازنة اصلاحية، ونؤمّن استعادة اموال منهوبة ومهرّبة، ونعمل شفافية بكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة. اذا ما عملناهم ما في دولة ولا في نهوض ولا في استقرار، ولا في حدا رح يساعدنا؛ بالعكس ساعتها بيستعمرونا
مين بيصدّق انّو مجلس نيابي منتخب جديد ممنوع عليه، منه وفيه، يعمل اصلاحات لوقف الإنزلاق؟! مسؤوليّتنا نبني نموذج جديد بالإقتصاد والمال ونعمل لامركزية وصندوق ائتماني، واعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر والتوازن المالي، وموازنة اصلاحية، ونؤمّن استعادة اموال منهوبة ومهرّبة، ونعمل شفافية بكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة. اذا ما عملناهم ما في دولة ولا في نهوض ولا في استقرار، ولا في حدا رح يساعدنا؛ بالعكس ساعتها بيستعمرونا
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