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نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار

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