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نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لـ”رويترز”: قد أستقيل إذا لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف
الخميس 06 تموز 2023

نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لـ”رويترز”: قد أستقيل إذا لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف

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