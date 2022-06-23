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ناجي: كتلة المشاريع تسمّي نجيب ميقاتي
الخميس 23 حزيران 2022

ناجي: كتلة المشاريع تسمّي نجيب ميقاتي

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