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نتنياهو أجرى تقييما للأوضاع مع كل الجهات الأمنية لضمان إنجاز الجولة الثانية من تبادل الأسرى
السبت 25 تشرين الثاني 2023

نتنياهو أجرى تقييما للأوضاع مع كل الجهات الأمنية لضمان إنجاز الجولة الثانية من تبادل الأسرى

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