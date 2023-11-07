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نتنياهو: إذا اختار حزب الله الانضمام إلى الحرب فسوف يرتكب خطأ كبيرا
الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023

نتنياهو: إذا اختار حزب الله الانضمام إلى الحرب فسوف يرتكب خطأ كبيرا

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