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نتنياهو: سندمّر “حماس” تماما كما فعلنا مع “داعش” و7 تشرين الأول يوم جديد يدخل التاريخ
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

نتنياهو: سندمّر “حماس” تماما كما فعلنا مع “داعش” و7 تشرين الأول يوم جديد يدخل التاريخ

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