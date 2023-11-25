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نتنياهو: سنستنفد كل الفرص لإعادة المزيد من المخطوفين وكل مفاوضات لتحريرهم ستكون تحت إطلاق النار
السبت 25 تشرين الثاني 2023

نتنياهو: سنستنفد كل الفرص لإعادة المزيد من المخطوفين وكل مفاوضات لتحريرهم ستكون تحت إطلاق النار

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