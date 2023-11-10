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نتنياهو: سنواصل سيطرتنا على قطاع غزة ولن نمنحها لأي قوة خارجية
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

نتنياهو: سنواصل سيطرتنا على قطاع غزة ولن نمنحها لأي قوة خارجية

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