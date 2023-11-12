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نتنياهو: قريبون من تحقيق اتفاق بشأن الأسرى من النساء والأطفال لكن لن أتحدث الآن
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

نتنياهو: قريبون من تحقيق اتفاق بشأن الأسرى من النساء والأطفال لكن لن أتحدث الآن

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