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نتنياهو: نحن في حالة حرب ويطلب من المستوطنين الانصياع لأوامر الجيش وقوات الأمن
السبت 07 تشرين الأول 2023

نتنياهو: نحن في حالة حرب ويطلب من المستوطنين الانصياع لأوامر الجيش وقوات الأمن

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