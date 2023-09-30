موقع البرامج
نشرات الأخبار
نحنا تفكيرنا نعمل مشروع واكتر، بينما غيرنا همّه يوقّف لنا مشاريعنا. هيك صار بالكهرباء والسدود وتصويت المغتربين- هيك كمان هدف المنظومة برئاسة الجمهورية، مش يجيبوا الأحسن، هدفهم يجيبوا يلّي اكتر شي بينكينا وبيؤذينا! هيك البلد عم يندار
السبت 30 أيلول 2023

نحنا تفكيرنا نعمل مشروع واكتر، بينما غيرنا همّه يوقّف لنا مشاريعنا. هيك صار بالكهرباء والسدود وتصويت المغتربين- هيك كمان هدف المنظومة برئاسة الجمهورية، مش يجيبوا الأحسن، هدفهم يجيبوا يلّي اكتر شي بينكينا وبيؤذينا! هيك البلد عم يندار

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com