نحنا تفكيرنا نعمل مشروع واكتر، بينما غيرنا همّه يوقّف لنا مشاريعنا. هيك صار بالكهرباء والسدود وتصويت المغتربين- هيك كمان هدف المنظومة برئاسة الجمهورية، مش يجيبوا الأحسن، هدفهم يجيبوا يلّي اكتر شي بينكينا وبيؤذينا! هيك البلد عم يندار
نحنا تفكيرنا نعمل مشروع واكتر، بينما غيرنا همّه يوقّف لنا مشاريعنا. هيك صار بالكهرباء والسدود وتصويت المغتربين- هيك كمان هدف المنظومة برئاسة الجمهورية، مش يجيبوا الأحسن، هدفهم يجيبوا يلّي اكتر شي بينكينا وبيؤذينا! هيك البلد عم يندار
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